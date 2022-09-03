Сестра рассказала об издевательствах Шепелева над Жанной Фриске

Наталья Фриске рассказала, как телеведущий Дмитрий Шепелев «ужасно себя вел» с Жанной во время ее болезни. По словам ее, спутник певицы не лечил ее должным образом.

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"Она мне рассказывала, мол Дима привозит мне какие-то бумажки, и я их подписываю. И я очень хочу кушать, он меня кормит одним рисом, я постоянно голодная", — приводит слова родственницы Наталья в эфире шоу «Секрет на миллион».

Близкие Жанны позвонили Шепелеву, чтобы прояснить ситуацию и поинтересовались, что происходит на самом деле. Телеведущий ответил, принимаемые лекарства перестали действовать, и он принял решение завершить ее терапию.

До этого отец покойной певицы Владимир Фриске рассказал журналистам, что у него по-прежнему имеются финансовые претензии к партнеру дочери.