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1 час назад

Наталья Фриске рассказала об издевательствах Шепелева над ее сестрой

Вечерняя Москва

Наталья Фриске рассказала, как телеведущий Дмитрий Шепелев «ужасно себя вел» с Жанной во время ее болезни. По словам ее, спутник певицы не лечил ее должным образом.

Сестра рассказала об издевательствах Шепелева над Жанной Фриске
Фото: СоцсетиСоцсети

"Она мне рассказывала, мол Дима привозит мне какие-то бумажки, и я их подписываю. И я очень хочу кушать, он меня кормит одним рисом, я постоянно голодная", — приводит слова родственницы Наталья в эфире шоу «Секрет на миллион».

Близкие Жанны позвонили Шепелеву, чтобы прояснить ситуацию и поинтересовались, что происходит на самом деле. Телеведущий ответил, принимаемые лекарства перестали действовать, и он принял решение завершить ее терапию.

До этого отец покойной певицы Владимир Фриске рассказал журналистам, что у него по-прежнему имеются финансовые претензии к партнеру дочери.

В конце июля он заявил, что Шепелев намеревался продать квартиру, которая также должна перейти к сыну Фриске Платону, когда тому исполнится 18 лет.

Шоу-бизнес,Наталья Фриске,Дмитрий Шепелев,
18+
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