Дочь Меладзе рассказала о борьбе с психическим заболеванием

Лия, младшая дочь Константина Меладзе, в личном блоге рассказала о том, как она с помощью родителей и медиков справляется с психическими проблемами.
Девушка призналась, что лежала в больницах, принимала лекарства. Это, безусловно, было необходимо. Но без помощи родных, по ее словам, ей бы не удалось выйти из тяжелого состояния, - пишет СтарХит.
«Несколько месяцев чувствовала себя ментально неполноценной, все, что происходило вокруг, мне казалось нереальным. Было много параноидальных мыслей. Как будто я умерла, а все происходящее вокруг — иллюзия Все, что я видела, было темным, я практически не различала цвета, боялась себя в зеркале, мне казалось, что это другой человек», - описала свои ощущения Лия.
Все это время ее родители были рядом. Они возили дочь по лучшим врачам, не спали с ней ночами. Лия называет маму и папу своими лучшими друзьями.
«Они дали мне все, чтобы я чувствовала себя лучше», - уверена она.
Дочь Константина Шотаевича рассказывает о своей беде, поскольку уверена, что ее опыт поможет людям, попавшим в аналогичную ситуацию.
Ранее Меладзе забрал из Киева свою первую жену Яну Сумм и троих их общих детей — дочерей Алису и Лию и сына Валерия. И увез их в итальянский курортный город Форте-деи-Марми, где у него квартира.