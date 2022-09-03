Дочь Меладзе рассказала о борьбе с психическим заболеванием

«Несколько месяцев чувствовала себя ментально неполноценной, все, что происходило вокруг, мне казалось нереальным. Было много параноидальных мыслей. Как будто я умерла, а все происходящее вокруг — иллюзия Все, что я видела, было темным, я практически не различала цвета, боялась себя в зеркале, мне казалось, что это другой человек», - описала свои ощущения Лия.