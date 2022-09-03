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2 часа назад

Дочь Меладзе рассказала о борьбе с психическим заболеванием

Ирина Лебедева

Лия, младшая дочь Константина Меладзе, в личном блоге рассказала о том, как она с помощью родителей и медиков справляется с психическими проблемами.

Дочь Меладзе рассказала о борьбе с психическим заболеванием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Девушка призналась, что лежала в больницах, принимала лекарства. Это, безусловно, было необходимо. Но без помощи родных, по ее словам, ей бы не удалось выйти из тяжелого состояния, - пишет СтарХит.

«Несколько месяцев чувствовала себя ментально неполноценной, все, что происходило вокруг, мне казалось нереальным. Было много параноидальных мыслей. Как будто я умерла, а все происходящее вокруг — иллюзия Все, что я видела, было темным, я практически не различала цвета, боялась себя в зеркале, мне казалось, что это другой человек», - описала свои ощущения Лия.

Все это время ее родители были рядом. Они возили дочь по лучшим врачам, не спали с ней ночами. Лия называет маму и папу своими лучшими друзьями.

«Они дали мне все, чтобы я чувствовала себя лучше», - уверена она.

Дочь Константина Шотаевича рассказывает о своей беде, поскольку уверена, что ее опыт поможет людям, попавшим в аналогичную ситуацию.

Ранее Меладзе забрал из Киева свою первую жену Яну Сумм и троих их общих детей — дочерей Алису и Лию и сына Валерия. И увез их в итальянский курортный город Форте-деи-Марми, где у него квартира.

Шоу-бизнес,Константин Меладзе,
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