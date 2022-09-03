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1 час назад

СМИ: Шейк и Купер думают о втором ребенке

Ирина Лебедева

Ирина Шейк выложила в интернет фотоотчет о совместном с Брэдли Купером. Экс-супруги были на Багамах с общей дочерью Леей де Сьен Шейк Купер.

СМИ: Шейк и Купер думают о втором ребенке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инсайдеры говорят о том, что пара близка к тому, чтобы воссоединиться и родить еще одного ребенка. Об этом информирует «СтарХит».

«Это был настоящий семейный отдых. Они подумывают о том, чтобы снова быть вместе. Она хотела бы, чтобы у ее дочери был брат или сестра», — приводят слова инсайдера, оставшегося анонимным, СМИ.

Роман Шейк и Купера продлился с 2015 по 2019 год. В этом союзе родилась девочка Лея. Ирина и Брэдли, даже расставшись, сохраняли хорошие отношения. Позднее бывшим супругам приписывали романтические отношения с другими партнерами, однако ходят слухи о том, что период взаимного отчуждения у них прошел.

В последнее время многие знаменитости перебираются за границу и перевозят туда своих близких. Вот и супермодель Ирину Шейк на днях застали в компании матери Ольги Шайхлисламовой в Нью-Йорке. Женщины выходили из одного из ресторанов на Манхэттене вместе с близкой подругой модели Стеллой Максвелл.

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