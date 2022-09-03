Наталья Фриске рассказала о причинах развода

Сестра Фриске в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, почему рассталась с мужем и предпочла стать матерью-одиночкой. Как сообщает СтарХит, брак с Сергеем Вшивковым был неудачным.

Ее супруг злоупотреблял алкоголем и мог уйти в загул на несколько дней. Мог поднять на жену руку, правда, Наталья говорит, что давала сдачи. Тем не менее, она сильно любила мужа и была готова многое терпеть - если бы у них были дети.

Но у пары оказались генетические проблемы, при которых здоровых детей иметь не получилось. У Натальи были три замершие беременности, попытки сделать ЭКО также ни к чему не привели. И тогда Фриске приняла решение о разводе.

«Я сделала генетику и мне сказали, что все дети у нас были с какими-то отклонениями. Это стало отправной точкой к нашему разводу. Я развелась с мужем и стала искать донора», — призналась Фриске.

Сейчас Наталья – счастливая мама четырехмесячной дочки, которую она назвала Луной.