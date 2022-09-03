Пропавшего участника «Дома-2» нашли в больнице

Захар Саленко, звезда телепроекта «Дом 2», перестал выходить на связь. Через некоторое время его обнаружили в больнице, сильно избитого. Сообщается, что он сильно пострадал и уже прооперирован.
Единственное, что известно о происшествии с участником реалити-шоу – его избили возле некоего заведения, причем в драке участвовали и посетители, и охранники, пишет ФАН.
Это произошло в его родном городе Кемерово.
«Как итог — три часа операции, четыре титановые пластины, по две с обеих сторон, и полтора месяца больницы. Питание через трубочку, рот сшит железками», — рассказал Захар в микроблоге.
Ранее певица Юлия Ефременкова и ее бойфренд участник «Дома 2» Мондезир Свет-Амур были избиты на рынке в Москве. Ефременкова и Свет-Амур вызвали полицию. Ее сотрудники приехали через три часа. После этого певица написала заявление о произошедшем. В это время ее бойфренд направился на осмотр в травматологический пункт.