Пропавшего участника «Дома-2» нашли в больнице

Захар Саленко, звезда телепроекта «Дом 2», перестал выходить на связь. Через некоторое время его обнаружили в больнице, сильно избитого. Сообщается, что он сильно пострадал и уже прооперирован.

Фото: ВКонтакте ВКонтакте

Единственное, что известно о происшествии с участником реалити-шоу – его избили возле некоего заведения, причем в драке участвовали и посетители, и охранники, пишет ФАН.

Это произошло в его родном городе Кемерово.

«Как итог — три часа операции, четыре титановые пластины, по две с обеих сторон, и полтора месяца больницы. Питание через трубочку, рот сшит железками», — рассказал Захар в микроблоге.