Лечение помогло: Зайцев встал на ноги

Вячеслав Зайцев много лет борется с болезнью Паркинсона. Однако коварный недуг в последнее время отнял у знаменитого модельера возможность самостоятельно передвигаться. Кутюрье перемещался в инвалидной коляске.

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Именно из-за этого Зайцев ранее вынужден был покинуть проект «Модный приговор» на Первом канале и практически перестал бывать на публике.

Но накануне в интернете появилось видео, где видно, как модельер, пребывая в прекрасном настроении, самостоятельно ходит по своему особняку. Партнер Зайцева Владимир Хусаинов рассказал, что курс лечения буквально сотворил чудо.

«Помогла реабилитация, которую Вячеслав Михайлович прошел в одной из столичных клиник. Ему сделали курс оздоровительных капельниц».

Сам Зайцев, которого цитирует портал prozvezd, настроен очень позитивно. Он чувствует в себе силы для осуществления многочисленных творческих планов.

«У меня много планов, которые я постараюсь в самое ближайшее время осуществить», - сказал он журналистам.