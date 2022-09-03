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15 минут назад

Лечение помогло: Зайцев встал на ноги

Ирина Лебедева

Вячеслав Зайцев много лет борется с болезнью Паркинсона. Однако коварный недуг в последнее время отнял у знаменитого модельера возможность самостоятельно передвигаться. Кутюрье перемещался в инвалидной коляске.

Лечение помогло: Зайцев встал на ноги
Фото: ТАССТАСС

Именно из-за этого Зайцев ранее вынужден был покинуть проект «Модный приговор» на Первом канале и практически перестал бывать на публике.

Но накануне в интернете появилось видео, где видно, как модельер, пребывая в прекрасном настроении, самостоятельно ходит по своему особняку. Партнер Зайцева Владимир Хусаинов рассказал, что курс лечения буквально сотворил чудо.

«Помогла реабилитация, которую Вячеслав Михайлович прошел в одной из столичных клиник. Ему сделали курс оздоровительных капельниц».

Сам Зайцев, которого цитирует портал prozvezd, настроен очень позитивно. Он чувствует в себе силы для осуществления многочисленных творческих планов.

«У меня много планов, которые я постараюсь в самое ближайшее время осуществить», - сказал он журналистам.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иванова, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива № 19.

Шоу-бизнес,Владимир Хусаинов,Вячеслав Зайцев,Первый канал,
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