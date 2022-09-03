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50 минут назад

Поргина обвинила Варшавера во лжи

Ирина Лебедева

Театр «Ленком открывает новый сезон. Директор учреждения культуры Марк Варшавер по этому случаю выступил перед коллективом. Людмила Поргина сочла, что Варшавер сказал неправду.

Поргина обвинила Варшавера во лжи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Варшавер сообщил, что в фойе театра будет организована выставка, посвященная 95-летию «Ленкома». Вдова Караченцова поинтересовалась, создадут ли по такому поводу музей театра. Директор ответил, что музей уже создан. Поргина назвала эти слова ложью. Их диалог приводит «Комсомольская Правда».

«А музей театра будет?» — поинтересовалась Поргина.

«Музей уже есть», — отреагировал Варшавер

«Где есть? Это ложь!» — воскликнула актриса.

«Людмила Андреевна, не скандальте», — завершил разговор директор «Ленкома».

Ранее Варшавер рассказывал, что актриса Людмила Поргина в течение 13 лет работы в «Ленкоме» получала 250 тысяч рублей в месяц, постоянно находясь в отпуске из-за болезни супруга Николая Караченцева. Кроме того, она периодически жаловалась, что ей требуются деньги на отдых за границей.

Шоу-бизнес,Людмила Поргина,
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