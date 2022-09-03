Поргина обвинила Варшавера во лжи

Театр «Ленком открывает новый сезон. Директор учреждения культуры Марк Варшавер по этому случаю выступил перед коллективом. Людмила Поргина сочла, что Варшавер сказал неправду.

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Варшавер сообщил, что в фойе театра будет организована выставка, посвященная 95-летию «Ленкома». Вдова Караченцова поинтересовалась, создадут ли по такому поводу музей театра. Директор ответил, что музей уже создан. Поргина назвала эти слова ложью. Их диалог приводит «Комсомольская Правда».

«А музей театра будет?» — поинтересовалась Поргина.

«Музей уже есть», — отреагировал Варшавер

«Где есть? Это ложь!» — воскликнула актриса.

«Людмила Андреевна, не скандальте», — завершил разговор директор «Ленкома».