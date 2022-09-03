Композитор Чернавский рассказал о заработках Ротару

София Ротару выставляла достаточно высокий ценник за свои выступления. Речь шла о миллионных гонорарах. Но, оказывается, и в доперестроечные времена звезда хорошо зарабатывала, - пишет ФАН.
Композитор Юрий Чернавский в фильме ««Ласковый май» и Юрий Шатунов. Лекарство для страны» сообщил, что в СССР его компания занималась организацией выступлений артистов. Тогда он платил исполнителям огромные деньги.
«Мы не только катали по концертам своих артистов. К нам приезжала София Ротару. Посмотрела. У нее была зарплата за концерт 35 рублей, а у нас от двух до пяти тысяч», — рассказал Чернавский.
Народная артистка СССР, 75-летняя эстрадная певица и актриса София Ротару выставила на продажу свою недвижимость в Крыму, чем возмутила россиян.
Они призвали лишить раскритиковавшую спецоперацию исполнительницу имущества на полуострове. Свое негодование по этому поводу они выплеснули в социальных сетях. Пользователи требуют конфисковать недвижимость Ротару на 50 млн евро и объявить ее персоной нон грата в стране.