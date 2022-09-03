Меладзе выступил на свадьбе дочери

Валерий Меладзе выдал замуж дочь от первого брака. 23-летняя Софико вышла замуж за молодого человека по имени Савва Байбаков.

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Как рассказывает СтарХит, Софико и Савва расписались 1 сентября в столичном дворце бракосочетания № 1, он же «Барвихинский», а уже на следующий день отпраздновали событие в одном из известных ресторанов.

Музыкальное сопровождение празднества вели грузинский ансамбль, исполнитель Антоха МС, а также, конечно, отец невесты. Валерий Шотаевич исполнял свои хиты, молодожены и гости с удовольствием под них танцевали.

Сам Меладзе не стал делиться с подписчиками кадрами с семейного торжества. Фото и видео выложила в интернет сестры Софико Арина и Инга.

Софико, Арина и Инга родились в браке Меладзе с Ириной Малухиной. Брак длился более 20 лет, но в итоге Меладзе ушел к Альбине Джанабаевой.

Еще совсем недавно Валерий Меладзе дерзко высказывался о политической обстановке в России и публично заявлял, что собирается навсегда покинуть шоу-бизнес, уйти в науку, вернуться к прежней профессии и снова заняться очисткой воды.