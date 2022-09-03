У Джейн Фонды диагностировали рак

Известная актриса Джейн Фонда на своей страничке в социальной сети сообщила о том, что у нее рак — неходжкинская лимфома. Звезда настроена оптимистично, она начала лечение и напомнила поклонникам, что, по статистике, от этого вида онкологии излечиваются 80 % пациентов. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Daily Mail.

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Со страшной болезнью Фонда сталкивается не впервые. Несколько лет назад у нее диагностировали рак груди. Актрисе сделали серьезную операцию, и в тот раз онкологическое заболевание удалось вылечить.

Джейн Фонда также хорошо известна как эко-активистка. В частности, она организовывала акции протеста против климатических изменений.