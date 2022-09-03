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19 минут назад

Отец Фриске сообщил, сколько денег присвоил Шепелев

Ирина Лебедева

Владимир Фриске по-прежнему считает, что Дмитрий Шепелев присвоил имущество и денежные средства, которые должны были принадлежать их общему с Жанной сыну Платону.

Отец Фриске сообщил, сколько денег присвоил Шепелев
Фото: ТАССТАСС

Так, отец покойной певицы Жанны Фриске в беседе с журналистами издания teleprogramma.pro сообщил, что Дмитрий, в частности, снял с карточки Жанны 240 тысяч евро. Эти деньги предназначались Платону.

«Он куда-то дел деньги ребенка, моего внука Платона. Речь идет о 240 тысячах евро. В свое время он снял с карточки деньги Жанны, которые не имел права трогать. Вот поэтому его и разыскивают судебные приставы», - объяснил Фриске.

Еще в прошлом году стало известно, что Дмитрий Шепелев решил продать часть в квартире Жанны Фриске. Доля в этой недвижимости по наследству досталась Платону. После рождения второго сына Дмитрий объявил о продаже части квартиры.

Родители Жанны потребовали запретить Дмитрию любые действия с недвижимостью, но в удовлетворении иска суд им отказал. После этого Владимир повторно обратился в суд и предложил Шепелеву мировую. Суть ее в том, что он готов «простить» Шепелеву старый долг в семь миллионов в обмен на долю внука. Владимир и Дмитрий смогли достичь договоренности, по крайней мере, в этом вопросе.

Шоу-бизнес,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,
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