Отец Фриске сообщил, сколько денег присвоил Шепелев

Владимир Фриске по-прежнему считает, что Дмитрий Шепелев присвоил имущество и денежные средства, которые должны были принадлежать их общему с Жанной сыну Платону.

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Так, отец покойной певицы Жанны Фриске в беседе с журналистами издания teleprogramma.pro сообщил, что Дмитрий, в частности, снял с карточки Жанны 240 тысяч евро. Эти деньги предназначались Платону.

«Он куда-то дел деньги ребенка, моего внука Платона. Речь идет о 240 тысячах евро. В свое время он снял с карточки деньги Жанны, которые не имел права трогать. Вот поэтому его и разыскивают судебные приставы», - объяснил Фриске.

Еще в прошлом году стало известно, что Дмитрий Шепелев решил продать часть в квартире Жанны Фриске. Доля в этой недвижимости по наследству досталась Платону. После рождения второго сына Дмитрий объявил о продаже части квартиры.