Бородина объяснила свою позицию в отношении личной жизни

В последнее время Ксения Бородина перестала делиться со своими подписчиками деталями своей личной жизни. Подписчики не оставили этот факт без внимания и поинтересовались у теледивы, в чем причина такой скрытности.
Ксения в микроблоге объяснила, что ей надоело читать и слушать сплетни о себе. И не будет более афишировать свою личную жизнь.
«Я устала, что мусолят мои отношения уже 20 лет. Приписывали кучу романов, которых не было в помине. Жалкий стереотип, что живу с альфонсами. Зачем мне надо доказывать? Я буду лучше спокойно жить», - сообщила она.
Курбан Омаров и Ксения Бородина узаконили свои отношения в 2015 году. Во время брака они неоднократно расходились якобы из-за измен мужчины, но все же мирились. В 2021 году Бородина подала на развод, а после окончательного расставания сообщила, что стала гораздо счастливее.