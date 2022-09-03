Бородина объяснила свою позицию в отношении личной жизни

В последнее время Ксения Бородина перестала делиться со своими подписчиками деталями своей личной жизни. Подписчики не оставили этот факт без внимания и поинтересовались у теледивы, в чем причина такой скрытности.

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Ксения в микроблоге объяснила, что ей надоело читать и слушать сплетни о себе. И не будет более афишировать свою личную жизнь.

«Я устала, что мусолят мои отношения уже 20 лет. Приписывали кучу романов, которых не было в помине. Жалкий стереотип, что живу с альфонсами. Зачем мне надо доказывать? Я буду лучше спокойно жить», - сообщила она.