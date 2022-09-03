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1 час назад

Бородина объяснила свою позицию в отношении личной жизни

Ирина Лебедева

В последнее время Ксения Бородина перестала делиться со своими подписчиками деталями своей личной жизни. Подписчики не оставили этот факт без внимания и поинтересовались у теледивы, в чем причина такой скрытности.

Бородина объяснила свою позицию в отношении личной жизни
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Ксения в микроблоге объяснила, что ей надоело читать и слушать сплетни о себе. И не будет более афишировать свою личную жизнь.

«Я устала, что мусолят мои отношения уже 20 лет. Приписывали кучу романов, которых не было в помине. Жалкий стереотип, что живу с альфонсами. Зачем мне надо доказывать? Я буду лучше спокойно жить», - сообщила она.

Курбан Омаров и Ксения Бородина узаконили свои отношения в 2015 году. Во время брака они неоднократно расходились якобы из-за измен мужчины, но все же мирились. В 2021 году Бородина подала на развод, а после окончательного расставания сообщила, что стала гораздо счастливее.

Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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