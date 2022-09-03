В столичном Доме союзов проходит церемония прощания с Михаилом Горбачевым. Простилась с Горбачевым и вернувшаяся в Россию певица Алла Пугачева, - пишет РБК.
Отдать последнюю дань уважения первому президенту СССР пришло множество людей – как представителей власти, так и обычных граждан.
Траурное мероприятие продлится до полудня. Затем состоятся похороны. Михаила Сергеевича похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой Раисой Максимовной.
Люди, желающие проститься с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, стоят в очереди рядом с Большим театром и у Камергерского переулка.
Как передает корреспондент ТАСС, очередь у выхода из метро "Театральная" начала формироваться с 09:00 утра.
Само прощание началось в 10:00 в Колонном зале Дома союзов, ближайший выход из метро к нему перекрыт. Люди держат в руках цветы, некоторые надели траурные ленты.