Эрнст рассказал о судьбе телешоу «Голос»

Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст объяснил, что ждет проект «Голос». Популярная музыкальная передача выходила в эфир с 2012 года. Но в последнее время судьба развлекательного шоу висела на волоске, - пишет Экспресс Газета.

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Ходили слухи, что проект вообще могут закрыть. Шоу покинул бессменный ведущий Дмитрий Нагиев, правда на смену ему пришла Лариса Гузеева

И вот в рамках федерального просветительского марафона «Знание» Эрнст рассказал, какие ожидаются перемены. «Голос» остается на Первом канале, правда, ему изменили день вещания. Премьера «Голос 60+» состоится в воскресенье.

В пятницу же зрителям покажут новое музыкальное шоу «Фантастика», его будет вести юморист Вадим Галыгин.