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22 минуты назад

Эрнст рассказал о судьбе телешоу «Голос»

Ирина Лебедева

Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст объяснил, что ждет проект «Голос». Популярная музыкальная передача выходила в эфир с 2012 года. Но в последнее время судьба развлекательного шоу висела на волоске, - пишет Экспресс Газета.

Эрнст рассказал о судьбе телешоу «Голос»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ходили слухи, что проект вообще могут закрыть. Шоу покинул бессменный ведущий Дмитрий Нагиев, правда на смену ему пришла Лариса Гузеева

Эрнст сообщил об изменении сетки вещания Первого канала

И вот в рамках федерального просветительского марафона «Знание» Эрнст рассказал, какие ожидаются перемены. «Голос» остается на Первом канале, правда, ему изменили день вещания. Премьера «Голос 60+» состоится в воскресенье.

В пятницу же зрителям покажут новое музыкальное шоу «Фантастика», его будет вести юморист Вадим Галыгин.

В июне было принято решение о ликвидации популярного музыкального шоу. Оно было связано с международной повесткой, смертью знаменитого певца Александра Градского, отъездом за границу певицы Светланы Лободы, а также другими факторами. Но все жев августе руководство канала пошло навстречу телезрителям и вернуло «Голос» в эфир.

Шоу-бизнес,Вадим Галыгин,Константин Эрнст,Александр Градский,Светлана Лобода,Лариса Гузеева,Дмитрий Нагиев,Первый канал,
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