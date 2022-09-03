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1 час назад

Участники КВН пошутили над Иваном Ургантом

Газета.Ru

Участники шоу «Вечер встречи выпускников» на Первом канале высмеяли исчезновение с телеэкранов ведущего Ивана Урганта, передает «Царьград».

Участники КВН пошутили над Иваном Ургантом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В жюри конкурса оказалась телеведущая Алла Михеева, которая снималась в ток-шоу с Ургантом.

Одна из участниц команды «Раисы» из Иркутска спрашивает, кто такая Алла Михеева, а ее напарницы рассказали, что она участвовала в «Вечернем Урганте».

«И где? Где тот Ургант? — задается вопросом другой участник номера и тут же добавляет: «А вот Алла Михеева здесь!»

Ранее сообщалось, что Иван Ургант стал ведущим образовательного шоу об IT для образовательной платформы GeekBrains на YouTube.

Ургант пошутил о беседе с Дмитрием Медведевым

В последнее время распространялись слухи о закрытии шоу «Вечерний Ургант», которое уже некоторое время не выходит в эфир Первого канала. Однако информацию опровергла пресс-служба телеканала.

«Встречи выпускников» КВН стали выходить на Первом после решения руководства канала о возвращении развлекательного контента в сетку вещания.

Шоу-бизнес,Алла Михеева,Иван Ургант,Дмитрий Медведев,Первый канал,
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