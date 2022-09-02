Рената Литвинова выступит на фестивале в Эстонии

Режиссер Рената Литвинова выступит на фестивале Cured Lendavad в Эстонии и представит свой моноспектакль «Кактус», поставленный по ее авторской пьесе, пишет Teleprogramma.pro.
«В первый раз я буду играть ее как моноспектакль, и в такой версии воспринимаю как генеральную репетицию, камерную и весьма интимную», — отметила Литвинова.
Режиссер добавила, что написала пьесу, будучи в состоянии полного отчаяния. По ее словам, счастливые люди редко занимаются творчеством. Постановку можно будет увидеть на фестивале в Таллине, стоимость билета варьируется от €250 до €600.