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1 час назад

Рената Литвинова выступит на фестивале в Эстонии с моноспектаклем

Газета.Ru

Режиссер Рената Литвинова выступит на фестивале Cured Lendavad в Эстонии и представит свой моноспектакль «Кактус», поставленный по ее авторской пьесе, пишет Teleprogramma.pro.

Рената Литвинова выступит на фестивале в Эстонии
Фото: соцсетисоцсети

«В первый раз я буду играть ее как моноспектакль, и в такой версии воспринимаю как генеральную репетицию, камерную и весьма интимную», — отметила Литвинова.

Режиссер добавила, что написала пьесу, будучи в состоянии полного отчаяния. По ее словам, счастливые люди редко занимаются творчеством. Постановку можно будет увидеть на фестивале в Таллине, стоимость билета варьируется от €250 до €600.

Шоу-бизнес,Рената Литвинова,
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