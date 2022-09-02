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17 минут назад

42-летняя певица Слава показала фигуру после пластики

Газета.Ru

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) опубликовала фотографию, на которой показала фигуру после пластической операции. Снимками она поделилась в социальных сетях.

42-летняя певица Слава показала фигуру после пластики
Фото: nastya_slava/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)nastya_slava/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В начале августа певица Слава сделала подтяжку груди, липосакцию рук, живота, ног, спины и подбородка у известного хирурга Тимура Хайдарова. После операции звезде потребовалась длительный процесс реабилитации.

Спустя месяц артистка опубликовала снимки, как выглядит ее фигура теперь. Перед зеркалом Слава позирует в обтягивающих джинсах, топе с высоким горлом и казаках.

«Мамуля! Прихожу в форму, отеки еще есть, села на диету. Ем, все, что люблю. Но, после 18:00 не ем. Хочу прям, чтобы классно было», — написала Слава.

В комментариях пользователи социальных сетей отметили, как изменилась фигура артистки: «Какая вы стали стройная», «Вау! Фигура просто шик», «Слава, вы потрясающе выглядите», «Фигура бомба», «Как помогает людям пластическая хирургия».

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что певица Слава рассказала о самочувствии после сложной пластики.

Шоу-бизнес,Анастасия Сланевская,
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