Экс-жена Джексона призналась, что чувствует вину в смерти певца

Бывшая жена поп-певца Майкла Джексона призналась, что испытывает чувство вины за смерть музыканта. Дебби Роу в документальном фильме об исполнителе посетовала, что не смогла помочь бывшему мужу избавиться от зависимости, пишет The Sun.

Фото: Jeff Widener/AP Jeff Widener/AP

«Есть люди, которые умирают от зависимостей. Я в каком-то смысле причастна к этому», — заявила Роу.

Она отметила, что должна была помочь возлюбленному, когда он стал злоупотреблять обезболивающими препаратами. По словам экс-супруги Джексона, она могла бы попытаться спасти его, но не сделала этого.