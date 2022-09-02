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3 часа назад

Бывшая жена Майкла Джексона призналась, что чувствует вину в смерти певца

Газета.Ruиещё 1

Бывшая жена поп-певца Майкла Джексона призналась, что испытывает чувство вины за смерть музыканта. Дебби Роу в документальном фильме об исполнителе посетовала, что не смогла помочь бывшему мужу избавиться от зависимости, пишет The Sun.

Экс-жена Джексона призналась, что чувствует вину в смерти певца
Фото: Jeff Widener/APJeff Widener/AP

«Есть люди, которые умирают от зависимостей. Я в каком-то смысле причастна к этому», — заявила Роу.

Она отметила, что должна была помочь возлюбленному, когда он стал злоупотреблять обезболивающими препаратами. По словам экс-супруги Джексона, она могла бы попытаться спасти его, но не сделала этого.

Майкл Джексон и Дебби Роу поженились в 1996 году. У пары родились двое детей: сын Принс и дочь Пэрис. Через три года они развелись, а 25 июня 2009 года Джексон скончался от остановки сердца, вызванной передозировкой лекарственными препаратами.

Шоу-бизнес,Майкл Джексон,
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