В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
10 минут назад

Обосновавшийся за границей Алексей Панин в слезах призывал к насилию над русскими

Слово и Дело

Актер Алексей Панин, известный своими скандальнымивыходками, сделал заявление о своих соотечественниках. Он призвал к насилию, чем шокировал поклонников.

Уехавший из России актер Алексей Панин призывал к насилию над русскими
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Актер, едва сдерживая слезы, рассказал, что посмотрел фильмо Германии, где «уничтожали русских, украинцев и поляков». Взавершении короткого ролика звезда фильма «Жмурки» неожиданно призвал к насилию над русскими.

«Убивайте этих русских! Убивайте! Убивайте, кого только можно!» ― заявил обосновавшийся за границей Панин.

Интернет-пользователи, увидев запись, опешили. Некоторые изподписчиков связали одиозное заявление актера со злоупотреблением спиртным и призвали его бросить вредные привычки, чтоб перестать делать подобные высказывания, возможно, в измененном состоянии.

Шоу-бизнес,Алексей Панин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители