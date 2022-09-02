Уехавший из России актер Алексей Панин призывал к насилию над русскими

Актер Алексей Панин, известный своими скандальнымивыходками, сделал заявление о своих соотечественниках. Он призвал к насилию, чем шокировал поклонников.

Актер, едва сдерживая слезы, рассказал, что посмотрел фильмо Германии, где «уничтожали русских, украинцев и поляков». Взавершении короткого ролика звезда фильма «Жмурки» неожиданно призвал к насилию над русскими.

«Убивайте этих русских! Убивайте! Убивайте, кого только можно!» ― заявил обосновавшийся за границей Панин.