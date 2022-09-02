Уехавший из России актер Алексей Панин призывал к насилию над русскими

Актер Алексей Панин, известный своими скандальнымивыходками, сделал заявление о своих соотечественниках. Он призвал к насилию, чем шокировал поклонников.
Актер, едва сдерживая слезы, рассказал, что посмотрел фильмо Германии, где «уничтожали русских, украинцев и поляков». Взавершении короткого ролика звезда фильма «Жмурки» неожиданно призвал к насилию над русскими.
«Убивайте этих русских! Убивайте! Убивайте, кого только можно!» ― заявил обосновавшийся за границей Панин.
Интернет-пользователи, увидев запись, опешили. Некоторые изподписчиков связали одиозное заявление актера со злоупотреблением спиртным и призвали его бросить вредные привычки, чтоб перестать делать подобные высказывания, возможно, в измененном состоянии.