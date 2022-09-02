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31 минуту назад

Проклова рассказала о состоянии после инсульта

Мария Иванова

Актриса Елена Проклова заявила, что «замечательно» себя чувствует и период ее восстановления после инсульта уже прошел. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Проклова рассказала о состоянии после инсульта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

69-летняя актриса отметила, что после больницы в течение шести месяцев не летала на самолетах, но продолжала выходить на сцену.

«Но раньше я не пила таблетки, а теперь продолжаю медикаментозное лечение. И это, скорее всего, на всю жизнь», - рассказала она.

Актриса отметила, что в новом театральном сезоне у нее будет по десять спектаклей в месяц.

О госпитализации Прокловой стало известно 10 января. Она обратилась к врачам с головокружением и повышенным давлением.

Позже она рассказала, что перенесла «лучший вариант инсульта» - не были затронуты ни двигательные функции, ни умственные, в результате пострадал лишь вестибулярный аппарат.

Шоу-бизнес,Елена Проклова,
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