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1 час назад

Бузова рассказала об отношении к критике в свой адрес

Lenta.ru

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, как относится к критике в свой адрес. В интервью «Телепрограмме» она ответила на вопрос о том, не расстраивается ли она из-за негативных комментариев.

Бузова рассказала об отношении к критике в свой адрес
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бузова заявила, что ее не огорчают нападки недоброжелателей. Как уточнила телеведущая, у нее есть поклонники, которым нужна она и ее творчество.

«Я счастлива, я живу, дышу, я здорова. Я вышла на большую сцену и поняла: что бы ни происходило, мои люди всегда со мной», — высказалась она.

Ранее Бузова сообщила, что не следит за реалити-шоу «Дом-2» после его перезапуска на телеканале «Ю». Телеведущая объяснила нежелание смотреть проект плохими отношениями с экс-коллегами.

Перезапуск «Дома-2» на канале «Ю» состоялся в апреле 2021 года. Обновленный проект стал называться «Дом-2. Новая любовь». Незадолго до этого стало известно, что Бузова отказалась вести программу. Место певицы на проекте занял ее бывший возлюбленный Давид Манукян.

Шоу-бизнес,Давид Манукян,Ольга Бузова,
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