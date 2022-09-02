Обвиненная в дискредитации армии РФ Асмус вышла на связь

Актриса Кристина Асмус впервые появилась в соцсетях после новостей о том, что на нее завели дело о дискредитации российской армии. Об этом пишет «Газета.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Артистка выложила снимок с дочерью, которую она вела на линейку в школу. Асмус предстала в ярко-розовом костюме и с пышными кудрями.

asmuskristina/Instagram (организация запрещена в России) (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Если вы пришли на эту страницу за комментариями... По поводу моего образа, конечно. То я вас разочарую. Расскажу все позже», — написала артистка.

Асмус не стала комментировать заведенное на нее дело. Вместо этого она поздравила обучающихся и педагогов с новым учебным годом.