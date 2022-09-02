Обвиненная в дискредитации армии РФ Асмус вышла на связь

Актриса Кристина Асмус впервые появилась в соцсетях после новостей о том, что на нее завели дело о дискредитации российской армии. Об этом пишет «Газета.ру».
Артистка выложила снимок с дочерью, которую она вела на линейку в школу. Асмус предстала в ярко-розовом костюме и с пышными кудрями.
«Если вы пришли на эту страницу за комментариями... По поводу моего образа, конечно. То я вас разочарую. Расскажу все позже», — написала артистка.
Асмус не стала комментировать заведенное на нее дело. Вместо этого она поздравила обучающихся и педагогов с новым учебным годом.
Ранее стало известно, что на Асмус завели дело о дискредитации вооруженных сил России. Звезде вменяется текстовая публикация на личной странице в соцсети, датированная 24 февраля. Текст направлен на негативное отношение к спецоперации. Согласно ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, ей грозит административный штраф в размере до 50 тыс. рублей. Судебное заседание пройдет в Тверском суде 6 сентября в 11:00 мск.