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51 минуту назад

Асмус впервые вышла на связь после новостей о заведенном деле

Елена Прошина

Актриса Кристина Асмус впервые появилась в соцсетях после новостей о том, что на нее завели дело о дискредитации российской армии. Об этом пишет «Газета.ру».

Обвиненная в дискредитации армии РФ Асмус вышла на связь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка выложила снимок с дочерью, которую она вела на линейку в школу. Асмус предстала в ярко-розовом костюме и с пышными кудрями.

asmuskristina/Instagram (организация запрещена в России) (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Если вы пришли на эту страницу за комментариями... По поводу моего образа, конечно. То я вас разочарую. Расскажу все позже», — написала артистка.

Асмус не стала комментировать заведенное на нее дело. Вместо этого она поздравила обучающихся и педагогов с новым учебным годом.

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Ранее стало известно, что на Асмус завели дело о дискредитации вооруженных сил России. Звезде вменяется текстовая публикация на личной странице в соцсети, датированная 24 февраля. Текст направлен на негативное отношение к спецоперации. Согласно ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, ей грозит административный штраф в размере до 50 тыс. рублей. Судебное заседание пройдет в Тверском суде 6 сентября в 11:00 мск.

Шоу-бизнес,Кристина Асмус,
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