Обвиненная в дискредитации армии РФ Асмус вышла на связь

Кристина Асмус появилась в соцсетях после новостей о том, что на актрису составили административный протокол по делу о дискредитации армии России. В своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) она выложила неоднозначный пост.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Если вы пришли на эту страницу за комментариями... По поводу моего образа, конечно. То я вас разочарую. Расскажу все позже», — написала артистка.

asmuskristina/Instagram (организация запрещена в России) (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

К публикации она прикрепила фото, на котором в образе Барби проводила свою дочь от Гарика Харламова Анастасию в школу.

Асмус не стала комментировать инцидент с заведением на нее дела. Вместо этого она поздравила обучающихся и педагогов с новым учебным годом.