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27 минут назад

Асмус вышла на связь после заведения дела о дискредитации российской армии

Газета.Ru

Кристина Асмус появилась в соцсетях после новостей о том, что на актрису составили административный протокол по делу о дискредитации армии России. В своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) она выложила неоднозначный пост.

Обвиненная в дискредитации армии РФ Асмус вышла на связь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если вы пришли на эту страницу за комментариями... По поводу моего образа, конечно. То я вас разочарую. Расскажу все позже», — написала артистка.

asmuskristina/Instagram (организация запрещена в России) (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

К публикации она прикрепила фото, на котором в образе Барби проводила свою дочь от Гарика Харламова Анастасию в школу.

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Асмус не стала комментировать инцидент с заведением на нее дела. Вместо этого она поздравила обучающихся и педагогов с новым учебным годом.

О том, что на Кристину Асмус завели дело о дискредитации вооруженных сил России, СМИ сообщили 31 августа. По информации источников, соответствующие материалы поступили в Тверской суд в августе.

Шоу-бизнес,Гарик Харламов,Кристина Асмус,
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