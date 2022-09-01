«Я была похожа на тень»: Савичева рассказала о трудностях школьных лет

В Кремле в честь Дня знаний состоялся масштабный концерт, который собрал многих ярких эстрадных звезд. Среди выступавших была певица Юлия Савичева. Она поделилась с журналистами историей о том, как в школьные годы едва не довела себя до состояния крайнего истощения из-за того, что когда-то решила, что выглядит как толстушка.

Фото: Кирилл Зыков / АГН "Москва" Кирилл Зыков / АГН "Москва"

«Мне казалось тогда, что я очень полная, поэтому и решила не есть, худеть и носить черную одежду, которая визуально стройнит. В итоге меня шатало из стороны в сторону, темнело в глазах и я даже падала в голодные обмороки», - поведала она. Савичеву цитирует издание "Дни.ру".

Несмотря на то, что школьные годы давно позади, Савичева с содроганием вспоминает себя в подростковом возрасте. В частности, о тех днях ей напоминает школьная фотография, на которой певица, как она сама признается, выглядит ужасно. «На фоне одноклассников я была похожа на тень, которую почти уже не видно», - сетует Савичева.

Помочь справиться с самоуничтожением певице помог телепроект «Фабрика звезд-2», который вышел в эфир Первого канала весной 2003 года. Она вспоминает, что во время кастинга ей указали на недостаток веса и посоветовали начать правильное питание. Это был ультиматум.