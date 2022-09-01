Клявер рассказал, за что его били в школе

Певец и бывший участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер рассказал о том, что его часто били в школе. Об этом сообщает «Пятый канал».

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Певец уточнил, что со школы заступался за других детей, из-за чего часто сам попадал в неприятности.

«Я задирой не был никогда, но был очень справедливым и легким. Всегда заступался, а били меня, а не того человека, за которого заступался», – рассказал Клявер.

Впрочем, по словам певца, позже ему надоело проигрывать в драках, и он решил начать заниматься спортом. Принесло ли такое решение свои плоды, певец не уточнил.