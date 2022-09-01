Бузова рассказала о своем новом объекте любви

Певица Ольга Бузова рассказала, что во время поездки в Сочи обрела новую любовь. Она прониклась невероятными по силе чувствами к большому теннису. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Бузова подчеркнула, что у нее «появилась новая любовь – большой теннис». По ее словам, она теряет голову от занятий этим видом спорта и не понимает, почему не заинтересовалась им раньше.

кадр из видео

Певица уточнила, что в детстве не каталась на коньках и не играла в теннис. Поэтому она решила получить то, что родители не дали ей в юные годы.