Бритни Спирс станцевала топлес и извинилась перед сыновьями

«Дети, прошу меня извинить, но я продолжу вести социальные сети. Мне очень жаль, что вам кажется, что я делаю это ради привлечения внимания. Простите, что вы себя так чувствуете. Но знаете что? У меня для вас новости. Я дитя Божье, как и все мы, так что нет, мне не жаль. Я научилась так говорить!» — говорится в подписи к публикации.