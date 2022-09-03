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58 минут назад

Бритни Спирс станцевала топлес и извинилась перед сыновьями

Газета.Ruиещё 1

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс станцевала топлес и извинилась перед сыновьями. Соответствующий пост она опубликовала в социальных сетях.

Бритни Спирс станцевала топлес и извинилась перед сыновьями
Фото:  Кадры из видео/britneyspears/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) Кадры из видео/britneyspears/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

40-летняя Бритни Спирс вернулась в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)*, выложив очередной видеоролик с танцами топлес. Певица предстала в нижнем белье без бюстгальтера и прикрыла грудь шляпой.

«Дети, прошу меня извинить, но я продолжу вести социальные сети. Мне очень жаль, что вам кажется, что я делаю это ради привлечения внимания. Простите, что вы себя так чувствуете. Но знаете что? У меня для вас новости. Я дитя Божье, как и все мы, так что нет, мне не жаль. Я научилась так говорить!» — говорится в подписи к публикации.

Бывший супруг Бритни Спирс Кевин Федерлайн заявил о том, что их с певицей общие сыновья, 16-летний Шон и 15-летний Джейден, не хотят общаться с ней из-за сомнительного контента в ее соцсетях. Однако исполнительницу это не останавливает.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Бритни Спирс опубликовала обнаженное фото после релиза песни с Элтоном Джоном.

Шоу-бизнес,Элтон Джон,Бритни Спирс,
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