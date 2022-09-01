Волочкова заявила, что всегда была наивной

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что с детства сохранила наивность. Этим она поделилась в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

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Артистка заявила, что всегда была наивным ребенком. Так она рассказала историю о том, как в школе забыла босоножки в автобусе. На следующий день после пропажи водитель спросил, ее ли обувь осталась в транспорте, Волочковой было так неловко, что она соврала.

«А сейчас вы удивляетесь, почему я как маленький наивный доверчивый ребенок с распахнутой душой и сердцем, которого зачастую обманывают и делают нелицеприятные вещи. Это еще с тех времен начиналось, ничего не изменилось», — отметила балерина.

Волочкова призналась, что не хочет меняться. По ее мнению, лучше быть «доверчивой, наивной и открытой душой», чем «злой, страшной, недолюбленной и озлобленной на жизнь сукой».