В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
1 час назад

Волочкова заявила, что всегда была наивной

Газета.Ru

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что с детства сохранила наивность. Этим она поделилась в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Волочкова заявила, что всегда была наивной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка заявила, что всегда была наивным ребенком. Так она рассказала историю о том, как в школе забыла босоножки в автобусе. На следующий день после пропажи водитель спросил, ее ли обувь осталась в транспорте, Волочковой было так неловко, что она соврала.

«А сейчас вы удивляетесь, почему я как маленький наивный доверчивый ребенок с распахнутой душой и сердцем, которого зачастую обманывают и делают нелицеприятные вещи. Это еще с тех времен начиналось, ничего не изменилось», — отметила балерина.

Волочкова призналась, что не хочет меняться. По ее мнению, лучше быть «доверчивой, наивной и открытой душой», чем «злой, страшной, недолюбленной и озлобленной на жизнь сукой».

Ранее Волочкова отреагировала на обвинение в бездарности и алкоголизме.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители