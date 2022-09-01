Чичерина отменила выступление в Уфе из-за слухов о гонораре

Выступление группы Юлии Чичериной отменено на фестивале патриотической песни «Боевая высота». Об этом сообщает UFA1.RU со ссылкой на организаторов.

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Издание отмечает, что исполнительница отказалась ехать в Уфу из-за слухов об ее многомиллионном гонораре. Согласно сайту госзакупок, Чичерину должны были поселить в лучшем номере пятизвездочного отеля, где ранее останавливался президент Абхазии. Всего на фестиваль планировалось потрать 5,5 млн рублей.