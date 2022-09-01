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1 час назад

Директор Лепса назвал "чушью" слухи о завершении карьеры артиста

Газета.Ruиещё 1

Директор народного артиста России Григория Лепса Владимир Урюпин опроверг слухи о завершении карьеры певца. Этим он поделился в беседе с «Известиями».

Директор Лепса назвал "чушью" слухи о завершении карьеры артиста
Фото: gvleps/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)gvleps/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Абсолютная чушь, абсолютная глупость. У нас тур юбилейный, у нас по 18 концертов в месяц», — заявил Урюпин.

По словам директора, у певца плотный график, поэтому уходить со сцены он не планирует. 3 сентября Лепс выступит в Альметьевске на Дне нефтяника, 5 числа проведет концерт в Анапе, а 7 — в Сочи. С 14 сентября у музыканта стартует тур до декабря.

Ранее Лепс анонсировал новую концертную программу под названием «Бомж», которая пройдет 11 и 19 ноября 2022 года в рамках юбилейного тура.

Позже Урюпин объяснил, почему для афиши артист выбрал образ бездомного. По словам директора, певцу «просто нравится».

Шоу-бизнес,Владимир Урюпин,Григорий Лепс,
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