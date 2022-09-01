Шуфутинский рассказал, сколько заработал на песне «3 сентября»

Певец Михаил Шуфутинский рассказал на YouTube-шоу «Алена, блин!», что не заработал больших денег благодаря своей песни «3 сентября». При этом музыкант отметил, что самостоятельно не следит за монетизацией трека на музыкальных площадках.
«Я вообще не слежу за этим, за стримингами. Не очень хорошо знаю об этом. У меня есть агент и бухгалтерия. Если бы поднял на этой песне миллион долларов, то что бы сказали Крутой и Николаев: «Ну-ка, поделись», — сказал Шуфутинский.
Он добавил, что если бы заработал много денег на этом треке, то отправился бы праздновать на Мальдивы с Игорем Крутым и Игорем Николевым. Они являются авторами песни.
Ранее Шуфутинский назвал Крида «талантливым парнем».