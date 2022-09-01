Денис Майданов объяснил популярность Шатунова и «Ласкового мая»

Певец Денис Майданов в рамках документального фильма 2017 года «Ласковый май» и Юрий Шатунов. Лекарство для страны» заявил, что популярность группы обусловлена тем, что музыкальный коллектив в своих песнях передавал состояние обычных подростков.
«Ласковый май» своими песнями и музыкой просто передавал состояние обычных подростков. Влюбленных мальчишек и девчонок с душой подростка», — пояснил Майданов.
Музыкант отметил, что Шатунов был подростком и выступал для подростков. По мнению Майданова, певец «пел мысли» своей аудитории. Между «Ласковым маем» и слушателем воцарялась творческая гармония, резюмировал певец.