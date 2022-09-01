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16 минут назад

Музыкант Майданов заявил, что Шатунов «пел мысли» своих слушателей

Газета.Ru

Певец Денис Майданов в рамках документального фильма 2017 года «Ласковый май» и Юрий Шатунов. Лекарство для страны» заявил, что популярность группы обусловлена тем, что музыкальный коллектив в своих песнях передавал состояние обычных подростков.

Денис Майданов объяснил популярность Шатунова и «Ласкового мая»
Фото: yuriy_shatunov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)yuriy_shatunov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Ласковый май» своими песнями и музыкой просто передавал состояние обычных подростков. Влюбленных мальчишек и девчонок с душой подростка», — пояснил Майданов.

Музыкант отметил, что Шатунов был подростком и выступал для подростков. По мнению Майданова, певец «пел мысли» своей аудитории. Между «Ласковым маем» и слушателем воцарялась творческая гармония, резюмировал певец.

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