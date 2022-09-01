Пугачева ответила на обвинения Соловьева

«Если человек был когда-то великим, то его величие подтверждается молчанием в самые важные моменты в истории. Вернулась, чтобы детей в школу отправить? И не заметила, что муж нес, и не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги кончились?», — заявил телеведущий.