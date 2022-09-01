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34 минуты назад

Пугачева назвала "хамством" обвинения Соловьева

Газета.Ru

Примадонна Алла Пугачева ответила на обвинения телеведущего Владимира Соловьева в молчании на тему спецоперации на Украине. Певица прокомментировала поведение журналиста в социальных сетях.

Пугачева ответила на обвинения Соловьева
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look PressVadim Tarakanov/Global Look Press

«Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства», — написала артистка.

Ранее Соловьев возмутился возвращению Пугачевой в Россию.

Стало известно об эффектном возвращении Пугачевой в Россию

«Если человек был когда-то великим, то его величие подтверждается молчанием в самые важные моменты в истории. Вернулась, чтобы детей в школу отправить? И не заметила, что муж нес, и не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги кончились?», — заявил телеведущий.

Ранее Пугачева заявила, что собирается «набить морду одному человеку» после возвращения в Россию.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Владимир Соловьев,
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