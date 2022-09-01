Пугачева лично отвела детей в школу

Певица Алла Пугачева сегодня отвезла своих детей, близняшек Лизу и Гарри в школу. Как сообщает Super.ru, в беседе с журналистами после линейки она призналась, что в третий раз провожать детей учиться также волнительно, как и в первый.

Примадонна рассказала, что дети были рады вернуться в школу. Все уроки они делают самостоятельно — Пугачева им не помогает и считает, что к этому нужно приучать с детства. Она также не исключила, что в этом году близняшки могут начать ходить на дополнительные занятия.

Напомним, что после спецоперации певица вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала из России. Позднее она объяснила, что проходила в Израиле профилактику болезней. В Москву она вернулась в конце лета.