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57 минут назад

Пугачева лично отвела детей в школу

Никита Бородкин

Певица Алла Пугачева сегодня отвезла своих детей, близняшек Лизу и Гарри в школу. Как сообщает Super.ru, в беседе с журналистами после линейки она призналась, что в третий раз провожать детей учиться также волнительно, как и в первый.

Пугачева лично отвела детей в школу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Примадонна рассказала, что дети были рады вернуться в школу. Все уроки они делают самостоятельно — Пугачева им не помогает и считает, что к этому нужно приучать с детства. Она также не исключила, что в этом году близняшки могут начать ходить на дополнительные занятия.

Напомним, что после спецоперации певица вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала из России. Позднее она объяснила, что проходила в Израиле профилактику болезней. В Москву она вернулась в конце лета.

Вернется ли Галкин на родину — пока неизвестно. Сейчас он выступает с концертным туром по городам Европы.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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