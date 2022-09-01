Пугачева захотела «набить морду» одному человеку

Певица Алла Пугачева рассказала, что хотела сделать первым делом после прилета в Москву. Как сообщает издание Super.ru, она коротко ответила на вопрос журналистов, которые встретили ее у Первой Московской гимназии.

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«Много чего... Морду набить одному человеку», — сказала Пугачева, которая отводила детей Гарри и Лизу на линейку.

О ком именно говорит Примадонна — неизвестно. Ранее певица заявляла, что вернулась в столицу России, чтобы навести порядок.

Напомним, что после начала спецоперации Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми улетела в Израиль, а после пара перебралась в Латвию.