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54 минуты назад

Пугачева захотела «набить морду» одному человеку

Никита Бородкин

Певица Алла Пугачева рассказала, что хотела сделать первым делом после прилета в Москву. Как сообщает издание Super.ru, она коротко ответила на вопрос журналистов, которые встретили ее у Первой Московской гимназии.

Пугачева захотела «набить морду» одному человеку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Много чего... Морду набить одному человеку», — сказала Пугачева, которая отводила детей Гарри и Лизу на линейку.

О ком именно говорит Примадонна — неизвестно. Ранее певица заявляла, что вернулась в столицу России, чтобы навести порядок.

Напомним, что после начала спецоперации Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми улетела в Израиль, а после пара перебралась в Латвию.

Галкин осудил действия Москвы на Украине — в результате его уволили с проектов на Первом канале. Сейчас он выступает с концертным туром по Европе и не рассказывает, собирается ли он возвращаться в Россию.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Первый канал,
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