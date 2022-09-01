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1 час назад

Сябитова ответила на вопрос о закрытии «Давай поженимся!»

Елена Прошина

Телесваха Роза Сябитова ничего не знает о закрытии шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. По ее словам, ей неизвестны планы телеканала. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Сябитова ответила на вопрос о закрытии «Давай поженимся!»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство «Первого канала» «официально сообщило» о закрытии телешоу. Одна из постоянных ведущих программы Роза Сябитова заявила, что не знает о закрытии передачи.

«Вообще ничего не известно. С этим вопросом в пресс-центр Первого канала», - прокомментировала ведущая.

Напомним, ранее стало известно, что вторая ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева уже нашла новую работу. Звезда стала ведущей песенного шоу «Голос 60+», сменив многолетнего ведущего Дмитрия Нагиева.

Недавно Гузеева поделилась впечатлениями от первых съемок в телешоу. По ее словам, съемки даются ей непросто, т.к. она очень переживает. Актрисе все время кажется, что она не справляется и подводит команду.

Шоу-бизнес,Роза Сябитова,Лариса Гузеева,Дмитрий Нагиев,Первый канал,
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