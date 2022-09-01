Алла Пугачева привезла своих детей Гарри и Лизу на торжественную линейку в школу. Соответствующее видео появилось в распоряжении МИЦ «Известия» и размещено в официальном Telegram-канале издания.
На записи видно, как автомобиль выезжает из ворот, певица сидит рядом с водителем на переднем пассажирском сиденье.
Примадонна российской эстрады охотно пообщалась с репортерами и рассказала, что дети с радостью отправились в школу. Она также поведала, что не помогает Лизе и Гарри с уроками, домашние задания ребята выполняют самостоятельно.