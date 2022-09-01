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1 час назад

Пугачева привезла детей в школу на торжественную линейку: видео

Рамблер

Алла Пугачева привезла своих детей Гарри и Лизу на торжественную линейку в школу. Соответствующее видео появилось в распоряжении МИЦ «Известия» и размещено в официальном Telegram-канале издания.

На записи видно, как автомобиль выезжает из ворот, певица сидит рядом с водителем на переднем пассажирском сиденье.

Стало известно об эффектном возвращении Пугачевой в Россию

Примадонна российской эстрады охотно пообщалась с репортерами и рассказала, что дети с радостью отправились в школу. Она также поведала, что не помогает Лизе и Гарри с уроками, домашние задания ребята выполняют самостоятельно.

Шоу-бизнес,Общество,Видео,Алла Пугачева,
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