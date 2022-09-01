Пугачева хочет «набить морду одному человеку»

Певица Алла Пугачева в беседе с Super.ruhttps://t.me/SuperRu/7660 поделилась эмоциями после возвращения в Россию.

Фото: igorgulyaevofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) igorgulyaevofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Примадонна рассказала, что уже отвела на линейку своих детей Лизу и Гарри. На вопрос журналиста, какие планы у артистки после приезда в Москву, она с улыбкой ответила:

«Морду набить одному человеку».

Также Пугачева поделилась, что никогда не помогает с уроками наследникам. По словам артистки, они справляются со школьной программой самостоятельно. Исполнительница объяснила, что старается не перегружать детей дополнительными кружками.