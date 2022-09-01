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1 час назад

Пугачева заявила о желании «набить морду одному человеку» после возвращения в Россию

Газета.Ru

Певица Алла Пугачева в беседе с Super.ruhttps://t.me/SuperRu/7660 поделилась эмоциями после возвращения в Россию.

Пугачева хочет «набить морду одному человеку»
Фото: igorgulyaevofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)igorgulyaevofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Примадонна рассказала, что уже отвела на линейку своих детей Лизу и Гарри. На вопрос журналиста, какие планы у артистки после приезда в Москву, она с улыбкой ответила:

«Морду набить одному человеку».

Также Пугачева поделилась, что никогда не помогает с уроками наследникам. По словам артистки, они справляются со школьной программой самостоятельно. Исполнительница объяснила, что старается не перегружать детей дополнительными кружками.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение по поводу слухов о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Он в шутку посоветовал Примадонне вернуться к бывшему мужу Филиппу Киркорову в случае развода с юмористом.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Максим Галкин,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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