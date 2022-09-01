Пугачева хочет «набить морду одному человеку»

Певица Алла Пугачева в беседе с Super.ruhttps://t.me/SuperRu/7660 поделилась эмоциями после возвращения в Россию.
Примадонна рассказала, что уже отвела на линейку своих детей Лизу и Гарри. На вопрос журналиста, какие планы у артистки после приезда в Москву, она с улыбкой ответила:
«Морду набить одному человеку».
Также Пугачева поделилась, что никогда не помогает с уроками наследникам. По словам артистки, они справляются со школьной программой самостоятельно. Исполнительница объяснила, что старается не перегружать детей дополнительными кружками.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение по поводу слухов о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Он в шутку посоветовал Примадонне вернуться к бывшему мужу Филиппу Киркорову в случае развода с юмористом.