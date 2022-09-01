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20 минут назад

Ди Каприо закрутил роман с украинкой

Александр Котлеткин

Голливудскую звезду Леонардо Ди Каприо заметили в компании с 22-летней девушкой. Об этом сообщает Газета.ru. Папарацци сфотографировали актера вместе со спутницей во время отдыха на яхте в Сен-Тропе.

1/13 Голливудскую звезду Леонардо Ди Каприо заметили в компании с 22-летней девушкой
Фото: Instagram (организация запрещена в России)
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2/13 Папарацци сфотографировали актера вместе со спутницей во время отдыха на яхте в Сен-Тропе
Фото: Instagram (организация запрещена в России)
3/13 Известно, что девушку зовут Мария Берегова
Фото: Instagram (организация запрещена в России)
4/13 Она работает моделью и является наследницей влиятельного украинского бизнесмена
Фото: Instagram (организация запрещена в России)
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5/13 Новая избранница Ди Каприо выросла в Швейцарии, а в настоящее время учится в Великобритании
Фото: Instagram (организация запрещена в России)
6/13 Несмотря на юный возраст, она уже была замужем за арабским инвестором, который приходится внуком Муаммару Каддафи
Фото: Instagram (организация запрещена в России)
7/13 Только вчера СМИ писали о разрыве отношений между Леонардо Ди Каприо и 25-летней модели Камиллы Морроне
Фото: Instagram (организация запрещена в России)
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8/13 В сети ходит легенда, что американский актер не встречается с девушками старше 25 лет
Фото: Instagram (организация запрещена в России)
9/13 В июне поклонники голливудского сердцееда предположили, что он расстанется с Морроне после ее дня рождения. Их роман продлился 4 года
Фото: Instagram (организация запрещена в России)
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Известно, что девушку зовут Мария Берегова. Она работает моделью и является наследницей влиятельного украинского бизнесмена. Новая избранница Ди Каприо выросла в Швейцарии, а в настоящее время учится в Великобритании. Несмотря на юный возраст, она уже была замужем за арабским инвестором, который приходится внуком Муаммару Каддафи.

Только вчера СМИ писали о разрыве отношений между Леонардо Ди Каприо и 25-летней модели Камиллы Морроне. В сети ходит легенда, что американский актер не встречается с девушками старше 25 лет. В июне поклонники голливудского сердцееда предположили, что он расстанется с Морроне после ее дня рождения. Их роман продлился 4 года.

Как выглядит новая избранница Ди Каприо - в галерее "Рамблера"

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