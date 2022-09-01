Ди Каприо закрутил роман с украинкой

Голливудскую звезду Леонардо Ди Каприо заметили в компании с 22-летней девушкой. Об этом сообщает Газета.ru. Папарацци сфотографировали актера вместе со спутницей во время отдыха на яхте в Сен-Тропе.

Известно, что девушку зовут Мария Берегова. Она работает моделью и является наследницей влиятельного украинского бизнесмена. Новая избранница Ди Каприо выросла в Швейцарии, а в настоящее время учится в Великобритании. Несмотря на юный возраст, она уже была замужем за арабским инвестором, который приходится внуком Муаммару Каддафи.

Только вчера СМИ писали о разрыве отношений между Леонардо Ди Каприо и 25-летней модели Камиллы Морроне. В сети ходит легенда, что американский актер не встречается с девушками старше 25 лет. В июне поклонники голливудского сердцееда предположили, что он расстанется с Морроне после ее дня рождения. Их роман продлился 4 года.