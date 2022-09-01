Билан посвятил новый клип погибшим детям Донбасса

Музыкант Дима Билан выпустил кавер на песню «Крылатые качели» и снял трогательный клип о погибших детях Донбасса. Новое видео опубликовано на YouTube-канале певца.
В ролике использовались реальные фотографии погибших детей, а в конце клипа перечислены их имена.
Напомним, что по подсчетам властей ДНР, за время конфликта на территории республики под украинскими обстрелами погибло 130 детей, еще 515 получили ранения. 27 июля в регионе отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе.
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. В качестве одной из ее целей президент России Владимир Путин называл защиту населения Донбасса от зверств киевского режима.