Билан посвятил новый клип погибшим детям Донбасса

Музыкант Дима Билан выпустил кавер на песню «Крылатые качели» и снял трогательный клип о погибших детях Донбасса. Новое видео опубликовано на YouTube-канале певца.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В ролике использовались реальные фотографии погибших детей, а в конце клипа перечислены их имена.

Напомним, что по подсчетам властей ДНР, за время конфликта на территории республики под украинскими обстрелами погибло 130 детей, еще 515 получили ранения. 27 июля в регионе отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе.