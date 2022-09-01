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30 минут назад

Билан посвятил новый клип погибшим детям Донбасса

Никита Бородкин

Музыкант Дима Билан выпустил кавер на песню «Крылатые качели» и снял трогательный клип о погибших детях Донбасса. Новое видео опубликовано на YouTube-канале певца.

Билан посвятил новый клип погибшим детям Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ролике использовались реальные фотографии погибших детей, а в конце клипа перечислены их имена.

Напомним, что по подсчетам властей ДНР, за время конфликта на территории республики под украинскими обстрелами погибло 130 детей, еще 515 получили ранения. 27 июля в регионе отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. В качестве одной из ее целей президент России Владимир Путин называл защиту населения Донбасса от зверств киевского режима.

Шоу-бизнес,Общество,Дима Билан,Владимир Путин,
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