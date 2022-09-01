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1 час назад

Сабуров высмеял артистов за стыд быть русскими

Никита Бородкин

Комик Нурлан Сабуров прокомментировал заявления некоторых артистов, которые стыдятся своего русского происхождения. Как сообщает РИА ФАН, на одном из выступлений в Сибири он признался, что сам стал жертвой русофобии.

Сабуров высмеял артистов за стыд быть русскими
Фото: соцсетисоцсети

«Появились типы, которые говорили "стыдно, что я русский". В основном это граждане Израиля, я заметил», — заявил стендапер на концерте.

Сабуров также напомнил о нескольких инцидентах, которые произошли весной во время его гастрольного тура по США. Тогда на сцену выбегали украинцы с флагами, а одна из женщин вымазалась чем-то похожим на кровь и попыталась сорвать мероприятие. Комик высмеял русофобское поведение и напомнил, что он — казах.

Отметим, что поведение украинцев стало причиной отмены нескольких концертов Сабурова в Соединенных Штатов.

Шоу-бизнес,Нурлан Сабуров,
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