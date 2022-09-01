Сабуров высмеял артистов за стыд быть русскими

Комик Нурлан Сабуров прокомментировал заявления некоторых артистов, которые стыдятся своего русского происхождения. Как сообщает РИА ФАН, на одном из выступлений в Сибири он признался , что сам стал жертвой русофобии.

«Появились типы, которые говорили "стыдно, что я русский". В основном это граждане Израиля, я заметил», — заявил стендапер на концерте.

Сабуров также напомнил о нескольких инцидентах, которые произошли весной во время его гастрольного тура по США. Тогда на сцену выбегали украинцы с флагами, а одна из женщин вымазалась чем-то похожим на кровь и попыталась сорвать мероприятие. Комик высмеял русофобское поведение и напомнил, что он — казах.