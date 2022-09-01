Уехавшая из России Хаматова пожаловалась на травлю

Актриса Чулпан Хаматова, уехавшая после начала спецоперации из России в Латвию, поделилась своими эмоциями об общении с людьми после своего отъезда. Как сообщает StarHit, она пожаловалась на «травлю» от знакомых, которым раньше помогала.
«Они сейчас пользуются ситуацией, когда меня выгодно пнуть и с радостью это делают», — сказала актриса.
Хаматова отметила, что она не изменится, даже если ее будут и дальше критиковать, и продолжит жить «в своей парадигме, в своем видении».
Напомним, что уже почти полгода Чулпан живет в Риге, где ее взяли на работу в Новый Рижский театр. Недавно она жаловалась, что ее доходы значительно упали — если в «Современнике» ей платили по 3,5 тысячи евро за выход на сцену, то в Латвии платят лишь 800 евро за месяц работы.