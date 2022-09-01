Уехавшая из России Хаматова пожаловалась на травлю

Актриса Чулпан Хаматова, уехавшая после начала спецоперации из России в Латвию, поделилась своими эмоциями об общении с людьми после своего отъезда. Как сообщает StarHit, она пожаловалась на «травлю» от знакомых, которым раньше помогала.

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«Они сейчас пользуются ситуацией, когда меня выгодно пнуть и с радостью это делают», — сказала актриса.

Хаматова отметила, что она не изменится, даже если ее будут и дальше критиковать, и продолжит жить «в своей парадигме, в своем видении».