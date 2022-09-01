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51 минуту назад

StarHit: Шепелева разыскивают приставы из-за крупного долга

Газета.Ru

Дмитрия Шепелева разыскивают судебные приставы, которые намерены взыскать с телеведущего исполнительный сбор в размере более 500 тыс. рублей. Об этом сообщает StarHit.

Шепелева разыскивают приставы из-за крупного долга
Фото: Кирилл Каллиников/РИА НовостиКирилл Каллиников/РИА Новости

По информации издания, это может быть связано с долгом перед семьей покойной Жанны Фриске, который Шепелев не выплатил еще с 2020 года. Отец певицы выплатил задолженность в размере 21 млн рублей «Русфонду», после чего суд постановил взыскать треть суммы с телеведущего в пользу семьи Фриске.

Исполнительный сбор составляет около 7% от общей суммы задолженности. Предположительно, у Шепелева накопился долг в размере более 7 млн рублей.

Телеведущий обратился в суд с требованием признать исполнительный сбор незаконным. Ранее он подписал с отцом Фриске мировое соглашение, согласно которому передаст долю квартиры сына от исполнительницы ее родителю в счет долга.

Шоу-бизнес,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,
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