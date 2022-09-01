Шепелева разыскивают приставы из-за крупного долга

Дмитрия Шепелева разыскивают судебные приставы, которые намерены взыскать с телеведущего исполнительный сбор в размере более 500 тыс. рублей. Об этом сообщает StarHit.
По информации издания, это может быть связано с долгом перед семьей покойной Жанны Фриске, который Шепелев не выплатил еще с 2020 года. Отец певицы выплатил задолженность в размере 21 млн рублей «Русфонду», после чего суд постановил взыскать треть суммы с телеведущего в пользу семьи Фриске.
Исполнительный сбор составляет около 7% от общей суммы задолженности. Предположительно, у Шепелева накопился долг в размере более 7 млн рублей.
Телеведущий обратился в суд с требованием признать исполнительный сбор незаконным. Ранее он подписал с отцом Фриске мировое соглашение, согласно которому передаст долю квартиры сына от исполнительницы ее родителю в счет долга.