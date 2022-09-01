Шоумен высмеял звезд, стыдящихся быть русскими

Юморист и шоумен Нурлан Сабуров в ходе своего выступления пошутил над звездами, которые заявили, что им стыдно быть русскими после начала спецоперации России на Украине . Об этом пишет «ФАН».

«Потом появились типы, которые говорили «стыдно, что я русский». В основном это граждане Израиля, я заметил», — сказал Сабуров.

В мае этого года Сабуров перенес тур в Казахстане после скандала в США. Это случилось после того, как на одном из выступлений шоумена в Сан-Франциско на сцену выбежала украинская активистка в белом платье с красными пятнами. Охранники вывели девушку из зала, а Сабуров пошутил, что у нее начались месячные.