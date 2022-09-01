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57 минут назад

Комик Сабуров высмеял стыдящихся своего происхождения русских звезд

Газета.Ruиещё 3

Юморист и шоумен Нурлан Сабуров в ходе своего выступления пошутил над звездами, которые заявили, что им стыдно быть русскими после начала спецоперации России на Украине. Об этом пишет «ФАН».

Шоумен высмеял звезд, стыдящихся быть русскими
Фото: Нурлан Алибекович Сабуров/VKНурлан Алибекович Сабуров/VK

«Потом появились типы, которые говорили «стыдно, что я русский». В основном это граждане Израиля, я заметил», — сказал Сабуров.

В мае этого года Сабуров перенес тур в Казахстане после скандала в США. Это случилось после того, как на одном из выступлений шоумена в Сан-Франциско на сцену выбежала украинская активистка в белом платье с красными пятнами. Охранники вывели девушку из зала, а Сабуров пошутил, что у нее начались месячные.

Шоу-бизнес,Нурлан Сабуров,
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