В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

Бузова назвала Тарасова "бывшим мусо..."

Газета.Ru

Певица Ольга Бузова в очередной раз раскритиковала бывшего супруга Дмитрия Тарасова. Ее слова цитирует Prozvezd.info.

Бузова назвала Тарасова «бывшим мусо...»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В моем графике, в моей душе, в моей голове нет места бывшему мусо... Нет места для бывшего мужа. Мне он, как и его проекты, неинтересен вообще. От слова «совсем»», — высказалась Бузова.

Также она заявила, что является «единственным ресурсом» для заработка Тарасова.

Телеведущая уточнила, что не собирается ни в коем случае сотрудничать с экс-мужем.

«Мне жаль, что в 35 лет у мужчины единственное достижение в жизни — это его бывшая супруга, к которой он обращается в директе. Да, он написал мне именно в социальных сетях, потому что не знает номера моего телефона», — говорит она.

Ранее сообщалось, что Анну Калашникову госпитализировали после слухов об измене ее жениха с Ольгой Бузовой.

Шоу-бизнес,Анна Калашникова,Ольга Бузова,Дмитрий Тарасов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители