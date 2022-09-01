Бузова назвала Тарасова «бывшим мусо...»

Певица Ольга Бузова в очередной раз раскритиковала бывшего супруга Дмитрия Тарасова. Ее слова цитирует Prozvezd.info.
«В моем графике, в моей душе, в моей голове нет места бывшему мусо... Нет места для бывшего мужа. Мне он, как и его проекты, неинтересен вообще. От слова «совсем»», — высказалась Бузова.
Также она заявила, что является «единственным ресурсом» для заработка Тарасова.
Телеведущая уточнила, что не собирается ни в коем случае сотрудничать с экс-мужем.
«Мне жаль, что в 35 лет у мужчины единственное достижение в жизни — это его бывшая супруга, к которой он обращается в директе. Да, он написал мне именно в социальных сетях, потому что не знает номера моего телефона», — говорит она.
Ранее сообщалось, что Анну Калашникову госпитализировали после слухов об измене ее жениха с Ольгой Бузовой.