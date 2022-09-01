В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

Группа "Алиса" установила рекорд российского краудфандинга

Газета.Ruиещё 1

Фанаты российской рок-группы "Алиса" оформили предзаказ ее альбома "Дудка" на сумму в 31,4 млн рублей. Это стало рекордом краудфандинга в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу краудфандинговой платформы Planeta.ru.

Группа "Алиса" установила рекорд российского краудфандинга
Фото: Юрий Стрелец/РИА «Новости»Юрий Стрелец/РИА «Новости»

Сообщается, что в ночь на 1 сентября завершился предзаказ нового 22-го номерного альбома "Дудка" рок-группы "Алиса" с результатом в 31,4 млн рублей. Отмечается, что проект установил новый рекорд российского краудфандинга по итоговой сумме. Деньги внесли 5 929 человек.

Предзаказ стартовал 1 февраля. Основатель платформы Федор Мурачковский указал, что "музыканты не собирали деньги на запись, не ставили конкретную финансовую цель, а просто предлагали приобрести результат своего труда". Альбом на CD и двойном LP выйдет эксклюзивным тиражом по количеству предзаказов. Также участникам крауд-кампании предоставляется право послушать цифровую версию альбома за пять дней до официального релиза.

Ранее сообщалось, что "Алиса" и "Пилот" споют на рок-фестивале в "Горбушке". В Москве в знаменитом ДК Горбунова 3 сентября состоится масштабный рок-фестиваль.

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители