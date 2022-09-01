Группа "Алиса" установила рекорд российского краудфандинга

Фанаты российской рок-группы "Алиса" оформили предзаказ ее альбома "Дудка" на сумму в 31,4 млн рублей. Это стало рекордом краудфандинга в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу краудфандинговой платформы Planeta.ru.

Фото: Юрий Стрелец/РИА «Новости» Юрий Стрелец/РИА «Новости»

Сообщается, что в ночь на 1 сентября завершился предзаказ нового 22-го номерного альбома "Дудка" рок-группы "Алиса" с результатом в 31,4 млн рублей. Отмечается, что проект установил новый рекорд российского краудфандинга по итоговой сумме. Деньги внесли 5 929 человек.

Предзаказ стартовал 1 февраля. Основатель платформы Федор Мурачковский указал, что "музыканты не собирали деньги на запись, не ставили конкретную финансовую цель, а просто предлагали приобрести результат своего труда". Альбом на CD и двойном LP выйдет эксклюзивным тиражом по количеству предзаказов. Также участникам крауд-кампании предоставляется право послушать цифровую версию альбома за пять дней до официального релиза.