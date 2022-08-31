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49 минут назад

Бородина дала советы по жизни с зависимым от дурных привычек партнером

Мослента

Советы по жизни и отношениям продолжения отношений с зависимым от дурных привычек партнером дала в личном Telegram-канале телеведущая Ксения Бородина.

Бородина дала советы по жизни с зависимым от дурных привычек партнером
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Как быть и что делать, когда партнер пьет, употребляет, играет и тому подобное? Начну с главного: там, где есть зависимый — всегда есть созависимый. И это вы! Хотите вы это признавать или нет», — написала Бородина.

Телеведущая напомнила, что партнеры людей со слабостями принимают на себя три роли: жертвы, спасателя и агрессора. И рекомендовала найти способ выйти из этого треугольника.

«Не вам навязывать другому человеку, как вам надо, чтобы он жил. Ответственность за его жизнь только на нем. Как только вы это поймете — это будет первый шаг к выздоровлению. Обоих», —заявила телеведущая.

Ранее психолог дала советы по выходу из абьюзивных отношений. Хадарцева рекомендует начать тренировать силу воли и работать над личными границами.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
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