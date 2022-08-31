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1 час назад

Моргенштерн* объяснил, зачем забанил выпуск шоу Ивлеевой со своим участием

Газета.Ru

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) заявил, что попросил забанить шоу блогера Насти Ивлеевой со своим участием из-за того, что его не устроил порядок имен в заголовке к видео.

Моргенштерн объяснил, зачем забанил выпуск шоу Ивлеевой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Лично меня не устроил порядок имен, так что ставьте нас на первое место, Милохина там куда-нибудь попозже», — высказался Моргенштерн.

Он также пожаловался, что Ивлеева выложила полную версию их нового трека с Vacio, хотя, по слова рэпера, они изначально договаривались, что опубликован будет только сниппет (неполная версия песни — «Газета.Ru»). Моргенштерн призвал «не ругаться» на эту тему и призвал Ивлееву обрезать видео, как и планировалось. Блогер, в свою очередь, уступила требованиям музыканта и изменила порядок имен в названии, а также укоротила часть с новым треком рэперов.

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