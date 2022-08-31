Гузеева рассказала о «полуобморочном состоянии» после съемок «Голос 60+»

«Я в полуобморочном состоянии… Куда бы меня ни приглашали, я думаю: "Господи, да зачем же мне это?! Я и так хорошо живу!" Потому что я "психическая", в трясучке все время, у меня мокрые руки, все дрожит. Мне кажется, что я все испортила», — заявил знаменитость.