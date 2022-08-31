Гузеева рассказала о «полуобморочном состоянии» после съемок «Голос 60+»

Телеведущая Лариса Гузеева поделилась переживаниями из-за работы на шоу «Голос 60+». В интервью Первому каналу она актриса призналась, что находится в «полуобморочном состоянии».
Гузеева, которая заменила в передаче ведущего Дмитрия Нагиева, призналась, что съемки даются ей непросто. Она регулярно сравнивает себя с предшественником.
«Я в полуобморочном состоянии… Куда бы меня ни приглашали, я думаю: "Господи, да зачем же мне это?! Я и так хорошо живу!" Потому что я "психическая", в трясучке все время, у меня мокрые руки, все дрожит. Мне кажется, что я все испортила», — заявил знаменитость.
Напомним, что Нагиев решил после 10 лет работы над различными шоу серии «Голос» взять творческий отпуск. Известно, что актер не будет участвовать в съемках по меньшей мере один сезон.
Сообщалось, что гонорар Гузеевой за работу в шоу «Голос 60+» составит около 2 млн рублей в месяц. Ставка актрисы в проекте «Давай поженимся!» была в два раза меньше.