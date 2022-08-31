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1 час назад

Гузеева рассказала о «полуобморочном состоянии» после съемок «Голос 60+»

Елена Прошина

Телеведущая Лариса Гузеева поделилась переживаниями из-за работы на шоу «Голос 60+». В интервью Первому каналу она актриса призналась, что находится в «полуобморочном состоянии».

Гузеева рассказала о «полуобморочном состоянии» после съемок «Голос 60+»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гузеева, которая заменила в передаче ведущего Дмитрия Нагиева, призналась, что съемки даются ей непросто. Она регулярно сравнивает себя с предшественником.

«Я в полуобморочном состоянии… Куда бы меня ни приглашали, я думаю: "Господи, да зачем же мне это?! Я и так хорошо живу!" Потому что я "психическая", в трясучке все время, у меня мокрые руки, все дрожит. Мне кажется, что я все испортила», — заявил знаменитость.

Напомним, что Нагиев решил после 10 лет работы над различными шоу серии «Голос» взять творческий отпуск. Известно, что актер не будет участвовать в съемках по меньшей мере один сезон.

Сообщалось, что гонорар Гузеевой за работу в шоу «Голос 60+» составит около 2 млн рублей в месяц. Ставка актрисы в проекте «Давай поженимся!» была в два раза меньше.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,Дмитрий Нагиев,Первый канал,
18+
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