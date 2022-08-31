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1 час назад

Певица Слава описала внешность российских звезд фразой «все переделаны»

Lenta.ru

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) описала внешность российских звезд фразой «все переделаны». Комментарий артистки приводит Teleprogramma.pro.

Слава описала внешность российских звезд фразой «все переделаны»
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

Звезда призналась, что недавно перенесла липосакцию рук, живота, ног, спины и подбородка, а также сделала подтяжку груди. По словам исполнительницы, она пошла на такой шаг, поскольку не могла похудеть естественным образом. Знаменитость отметила, что из-за специфики ее работы у нее не получалось наладить режим и вести здоровый образ жизни, что привело к ухудшению внешнего вида.

При этом Слава заявила, что боялась прибегать к услугам хирургов, однако впоследствии не пожалела о своем решении скорректировать форму тела.

«Я довольна результатом и вижу, что чуть позже, после реабилитационного периода, все будет вообще огонь. Многие меня осудят, а я вам скажу так: ничего нет лучше, чем видеть себя такой, какой ты хочешь. Не верьте всему, что говорят наши звезды: все на спорте, на диетах... Врут! Почти все [пластическим хирургом] переделаны, за исключением единиц. Я самая честная, поэтому взяла и все сама вам рассказала!» — резюмировала певица.

Ранее в августе российский пластический хирург и косметолог Ольга Ованесова раскрыла способы отличить силиконовую грудь от настоящей. По словам врача, уровень развития современной медицины позволяет пациенткам приобретать формы, практически идентичные естественным. Однако если операция была выполнена некачественно, то в районе бюста могут остаться следы швов, а сама грудь примет форму «застывших шариков». Также специалистка отметила, что натуральная грудь асимметрична и «растекается», когда девушка лежит на спине.

Шоу-бизнес,Анастасия Сланевская,
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