Слава описала внешность российских звезд фразой «все переделаны»

«Я довольна результатом и вижу, что чуть позже, после реабилитационного периода, все будет вообще огонь. Многие меня осудят, а я вам скажу так: ничего нет лучше, чем видеть себя такой, какой ты хочешь. Не верьте всему, что говорят наши звезды: все на спорте, на диетах... Врут! Почти все [пластическим хирургом] переделаны, за исключением единиц. Я самая честная, поэтому взяла и все сама вам рассказала!» — резюмировала певица.